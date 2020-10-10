اقتصادية دبي تغلق مركز خدمات في الطوار لمخالفته التدابير الاحترازية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي بمخالفة وإغلاق مركز خدمات متابعة معاملات في منطقة الطوار، وذلك بعد تنظيمه مراسم افتتاح، تسببت في اكتظاظ وتجمهر وعدم مراعاة للإجراءات اللازمة لمسافة التباعد الجسدي، ما يعد مخالفة صريحة للتدابير الاحترازية، مطالبة جميع المنشآت التجارية بعدم تنفيذ أي فعاليات قد تسبب اكتظاظاً وتجمهراً، إذ إنها لن تتردد في مخالفة وإغلاق هذه المنشآت، حفاظاً على سلامة المجتمع من انتشار فيروس كورونا.

وأشارت اقتصادية دبي، في بيان أمس، إلى أنه تم خلال الزيارات تنبيه 10 منشآت تجارية في المراكز التجارية، وذلك لعدم وضع ملصقات التباعد الجسدي، في حين بلغ عدد المنشآت المستوفية للشروط والتدابير الاحترازية 581 منشأة.

وشددت على أن الجهات المختصة في الدائرة ستواصل جهودها المكثفة في مختلف أنحاء الإمارة، ولن تتهاون مع المخالفات والتجاوزات التي يتم رصدها أو الإبلاغ عنها من قبل جمهور المستهلكين والمتعاملين، من منطلق أن الحفاظ على صحة المجتمع أولوية لا يمكن التفريط بها.

وأهابت اقتصادية دبي، بمختلف فئات المجتمع، ضرورة التعاون والإسهام في استمرارية دوران عجلة الاقتصاد في الإمارة بشكل آمن وطبيعي، مشيرة إلى أنها على تواصل دائم ومستمر، مع مختلف الشركاء في القطاعين العام والخاص، للوقوف على أبرز المستجدات، إلى جانب تعزيز الوعي بالإرشادات والبروتوكولات المعمول بها في الفترة الراهنة، بما يضمن التزام الجميع بها، وعدم التهاون أو ارتكاب أي ممارسات سلبية، من شأنها أن تعرض المجتمع للخطر بأي شكل من الأشكال.

ودعت اقتصادية دبي مختلف فئات الجمهور إلى ضرورة الإبلاغ عن أي حالات أو ظواهر سلبية، مخالفة للتدابير والإجراءات الاحترازية، عبر تطبيق مستهلك دبي، المتوافر على متاجر: «أبل» و«غوغل» و«هواوي»، أو بالاتصال على 600545555، أو عبر الموقع الإلكتروني consumerrights.ae.

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