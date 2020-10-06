أكثر من 10 ملايين فحص.. الإمارات أول دولة في العالم يتخطى فيها عدد الفحوصات عدد السكان

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تبث صحيفة «الإمارات اليوم»، عبر موقعها الالكتروني، وحساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، تغطية مباشرة للإحاطة الإعلامية التي تعقدها حكومة الإمارات الآن ، للوقوف على آخر مستجدات فيروس كورونا.

بث مباشر.. الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة #الإمارات، والتي يتحدث الدكتور عمر الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة.#الإمارات_اليوم https://t.co/rvhL64S4iz — الإمارات اليوم (@emaratalyoum) October 6, 2020

انطلقت الإحاطة الإعلامية الدورية لحكومة الإمارات، والتي يتحدث الدكتور عمر الحمادي، المتحدث الرسمي للإحاطة.

د. الحمادي يستعرض بعض الإحصائيات والأرقام لمستجدات الوضع الصحي خلال 7 أيام، بدايةً من 30 سبتمبر وحتى 6 أكتوبر الجاري:

إجراء 720,802 فحص على مستوى الإمارات بزيادة 8% عن نفس الفترة من الأسبوع الماضي، فيما كشفت الفحوصات عن زيادة بنسبة 16% في الحالات المؤكدة ليبلغ عدد الحالات 7,704 حالة.

بقاء معدل الحالات الإيجابية من إجمالي الفحوصات 1% مماثل للمعدل في الأسبوع السابق.

ارتفاع في حالات الشفاء بنسبة 23% مقارنة بالأسبوع السابق ليبلغ مجموع حالات الشفاء 8,018 حالة.

ارتفاع عدد الوفيات لتصل إلى 19 حالة وفاة، بزيادة 73% عن الأسبوع الماضي، إلا ان معدل الوفيات من اجمالي الاصابات في شهر سبتمبر يعد من أقل المعدلات في العالم.

تجاوز اجمالي عدد الفحوصات التي تم اجراؤها 10 ملايين فحص منذ بدء الجائحة، لتصبح دولة الإمارات أول دولة في العالم يتخطى فيها الفحوصات عدد السكان.

د.عمر الحمادي : القطاع التعليمي استطاع تحقيق إنجازات قياسية خلال فترة قصيرة بالرغم من التحديات اللي فرضتها جائحة كوفيد19 حول العالم.

1,025 مدرسة على مستوى الإمارات تعمل وفق نظام التعليم عن بعد، أي ما يعادل 82.86% من إجمالي المدارس، و212 مدرسة ضمن نظام التعليم الواقعي، بنسبة 17.14% من إجمالي المدارس على مستوى الدولة.

وصل إجمالي عدد الطلبة في التعليم الواقعي في المدارس 201,797 طالب بنسبة 17.28% من إجمالي الطلبة على مستوى دولة #الإمارات.

الحمادي: الحصول على اللقاح التجريبي لمرض كوفيد 19 لا يعني بالضرورة عدم الإصابة، والمتطوع الذي يأخذ ثاني جرعة من اللقاح يحتاج إلى 4 أسابيع لتحسن مستوى مناعته ووصولها للمستويات المطلوبة للتصدي للفيروس.

الحمادي: مناعة الشخص المتطوع توفر الحماية له فقط، وليس للمحيطين به من أفراد أسرته أو زملائه، حيث يمكن أن يكون المتطوع سبباً في نقل العدوى لهم في حال عدم التزامه بالإجراءات الوقائية.

الحمادي: تطعيم الإنفلونزا الموسمية يساعد على تحفيز مناعة الجسم خلال فترة أسبوعين وهو آمن من أية أعراض جانبية، لكنه لا يحمي من مرض كوفيد 19.

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