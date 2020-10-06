42.4 % من طلبة مدارس العين يعانون السمنة

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلن مستشفى توام قيام فريق إدارة التغذية المجتمعية بإجراء دراسة حول معدل انتشار زيادة الوزن والسمنة وعوامل الخطر المرتبطة بها لدى طلبة المدارس فى مدينة العين خلال العام الجاري، وأفادت نتيجة الدراسة بأن معدل انتشار السمنة والبدانة بين طلاب في مدينة العين يصل إلى 42.4%.

وأوضح المستشفى أن الدراسة شملت عينة من 1611 طالباً تراوح أعمارهم بين 10 و18 سنة من مدينة العين، مشيرة على أن نتائج الدراسة أظهرت أن معدل انتشار السمنة والبدانة بين طلاب المدارس في مدينة العين يصل إلى 42.4%، مؤكداً أن هذا المعدل يعد مرتفعاً.

وقال المستشفى إن عوامل عدم كفاية مدة النوم، وعوامل نمط الحياة الأخرى، مثل المراحل العمرية المتقدمة، والخمول البدني، والوقت أمام التلفزيون، وألعاب الفيديو والأجهزة الذكية، والحالة المعيشية والتعليمية للوالدين، والسلوكيات الغذائية، تسهم بشكل كبير في زيادة الوزن والسمنة في دولة الامارات.

وحذرت الدراسة من أن السمنة مشكلة صحية خطرة في مرحلة الطفولة والمراهقة.

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