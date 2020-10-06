932 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و3 حالات وفاة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 87 ألفاً و669 فحصاً جديداً، خلال الـ24 ساعة الماضية، للاكتشاف المبكر، وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وأسهم ذلك في الكشف عن 932 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 99 ألفاً و733 حالة. كما أعلنت عن وفاة ثلاثة مصابين، نتيجة تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 429 حالة. وأعلنت الوزارة عن شفاء 1287 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 89 ألفاً و410.

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