1231 إصابة جديدة بـ «كورونا».. وحالتا وفاة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 117 ألفاً و812 فحصاً جديداً، خلال الساعات الـ24 الماضية، للاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والمخالطين لها وعزلهم، إذ أسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الكشف عن 1231 حالة إصابة جديدة بالفيروس، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، ويبلغ مجموع الحالات المسجلة 97 ألفاً و760 حالة. كما أعلنت عن وفاة مصابين اثنين من تداعيات الإصابة بالفيروس، ويبلغ عدد الوفيات في الدولة 426 حالة. كما أعلنت عن شفاء 1051 حالة جديدة لمصابين، وتعافيهم التام من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 87 ألفاً و122.

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