1181 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» و1168 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 107 آلاف و187 فحصاً خلال الـ24 ساعة الماضية، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم.

وقالت إن تكثيف إجراءات التقصي وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة أسهما في الكشف عن 1181 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في الدولة 96 ألفاً و529 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة ثلاثة أشخاص من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا، ليبلغ عدد الوفيات المسجلة في الدولة 424 حالة.

وأعربت الوزارة عن تعازيها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء للمصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1168 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وبذلك يرتفع مجموع حالات الشفاء في الإمارات إلى 86 ألفاً و71 حالة.

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