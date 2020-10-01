إصابة جديدة بـ «كورونا» و3 حالات وفاة 1100

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها 105 آلاف و615 فحصاً جديداً خلال الـ24 الساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع. وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص بالدولة في الكشف عن 1100 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 94 ألفاً و190 حالة، وأعلنت عن وفاة ثلاثة مصابين من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 419 حالة، كما أعلنت الوزارة عن شفاء 1186 حالة جديدة لمصابين بـ«كوفيد-19» وتعافيها التام من أعراض المرض، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 83 ألفاً و724.

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