تسجيل 6643 إصابة بـ «كورونا» خلال 7 أيام

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

عقدت حكومة الإمارات الإحاطة الإعلامية الدورية حول المستجدات والحالات المرتبطة بفيروس كورونا المستجد في الدولة (كوفيد-19)، استعرض خلالها المتحدث الرسمي للإحاطة، الدكتور عمر الحمادي، إحصاءات وأرقام مستجدات الوضع الصحي خلال سبعة أيام، بداية من 23 سبتمبر الجاري وحتى أمس.

وأشار إلى اكتشاف 6643 حالة إيجابية، من إجمالي 668 ألفاً و377 فحصاً خلال هذه الفترة، أي ما يعادل 1% من إجمالي الفحوص، ومقارنة بمعدل 0.8% للأسبوع الذي سبقه، مشيراً إلى أن الذكور شكّلوا نسبة 62% من إجمالي الحالات المكتشفة، والإناث 38%، فيما تراوح أعمار 58% من الحالات المكتشفة بين 25 و44 عاماً.

وقال: «ارتفع معدل الوفيات خلال الأيام السبعة الماضية من 0.1 إلى 0.3%، الذي يعد أقل من 1%، بينما بلغ معدل الوفيات في مختلف دول العالم ما نسبته 8%»، مؤكداً ضرورة التشديد في تطبيق الإجراءات الاحترازية على صعيد الأفراد والمؤسسات مع الارتفاع الأخير في عدد الإصابات.

وأوضح الحمادي أن الشخص المخالط هو الذي خالط شخصاً مصاباً بالفيروس بمسافة تقل عن مترين لمدة لا تقل عن 15 دقيقة، وأن عملية تعقّب المخالطين ليست بالسهلة، ويتم تعقب المخالطين لفئات الأمراض المزمنة التي قد تتعرض لمضاعفات خطيرة في حال انتقال العدوى، مشيراً إلى أنه في حالة عدم ظهور الأعراض على المصاب، تحتسب المخالطة يومين قبل إجراء الفحص للشخص المصاب، ونصح الشخص المخالط بالعزل لأسبوعين حتى لو كان لا يحمل أعراضاً، أو حصل على نتيجة سلبية لفحص الفيروس.

من جانبه، استعرض المتحدث الرسمي من الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، الدكتور سيف الظاهري، بعض الإحصاءات الخاصة بمخالفات الإجراءات الاحترازية في الإمارات، خلال فترة أسبوعين امتدت من الأول إلى 15 سبتمبر الجاري، مشيراً إلى رصد 24 ألفاً و894 مخالفة في مختلف مناطق الدولة، حيث جاءت مخالفة عدم لبس الكمامات كأكثر مخالفة تم رصدها، تليها مخالفة عدم التقيد بعدد الأشخاص المسموح به في السيارة الواحدة.

995 إصابة جديدة بـ «كورونا».. و3 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع إجراءها 98 ألفاً و412 فحصاً جديداً خلال الساعات الـ24 الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، للاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم. وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 995 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 93 ألفاً و90 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة ثلاثة مصابين بتداعيات فيروس كورونا المستجد، ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 416 حالة.

وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع. وأعلنت الوزارة أيضاً عن شفاء 1076 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 82 ألفاً و538 حالة.

أبوظبي - وام

تكثيف حملات التفتيش في دبي

قالت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي إنه حرصاً على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، وضمان التزام كل فئات المجتمع بالإجراءات الوقائية المتعلقة بمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد، فقد تم تكثيف وزيادة حملات التفتيش المختلفة خلال الفترة الماضية، والتدقيق على الالتزام التام من قبل الأفراد والمنشآت، ما يفسر الارتفاع في عدد المخالفات الإجمالية للإجراءات الاحترازية في الإمارة، وأكدت اللجنة عدم تهاونها مع المخالفين في دبي، والالتزام بأعلى معايير الأمان والإجراءات الوقائية.

دبي - الإمارات اليوم

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