1078 إصابة جديدة بـ «كورونا» و857 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجرائها 98 ألفاً و168 فحصاً جديداً خلال الـ24 ساعة الماضية على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، للاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لهم وعزلهم. وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 1078 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 90 ألفاً و618 حالة. كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين اثنين من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 411 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 857 حالة جديدة لمصابين بالفيروس وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 79 ألفاً و676.

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