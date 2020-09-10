883 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 85 ألفاً و917 فحصاً جديداً، خلال الساعات الـ24 الماضية، على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي في الكشف عن 883 إصابة جديدة بالفيروس، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 75 ألفاً و981 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة شخصين من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 393 حالة. وأعلنت عن شفاء 416 حالة جديدة لمصابين بالفيروس. وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 67 ألفاً و359 حالة.

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