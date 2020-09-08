مختبر جديد لفحص بقايا المبيدات في الخضراوات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

دشن مدير عام بلدية دبي داوود الهاجري، مختبر فحص الأغذية الجديد التابع لمختبر دبي المركزي في سوق الخضرة والفواكه بمنطقة ورسان، واطلع على منظومة مختبرات الأغذية الجديدة.

وأشار الهاجري إلى أن المختبر الجديد لفحوص وتحليل العينات المختلفة يعكس تعزيز وضمان صحة سلامة الأغذية، والجهود الكبيرة التي تبذلها البلدية في هذا الجانب للارتقاء بأداء مختبراتها، والمساهمة في ضبط الجودة والسلامة بما يتوافق مع المعايير العالمية، لافتاً إلى أن مختبر دبي المركزي التابع لبلدية دبي أصبح نموذجاً مميزاً في المنطقة وعلى المستوى العالمي. وقال: «إننا نسعى إلى تطوير خدماتنا لتواكب التطورات العلمية الحديثة في مجالات الفحص عامة، وفحص المنتجات الغذائية خاصة، للتأكد من خلوها من أية ملوثات أو مواد تخالف المواصفات القياسية الإماراتية والدولية، للمنتجات الغذائية، وتأتي عملية استحداث مختبر فحص بقايا المبيدات الحشرية في الأغذية بأحدث التقنيات والأجهزة التخصصية المتطورة من ضمن سلسلة التطوير القائم حالياً لمختبر دبي المركزي، بالإضافة إلى الكفاءة العالية التي يتمتع بها المحللون والأخصائيون في المختبر».

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