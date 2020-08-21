17 مختبراً لإجراء فحوص «كوفيد-19» في دبي

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أصدر مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا بدبي، التحديث الأول لمعايير الفحص المخبري لفيروس كوفيد-19، بهدف ضمان أعلى مستويات السلامة والجودة لخدمات الاختبار في المرافق الصحية المرخصة من هيئة الصحة بدبي، وضمان حصول المرضى الذين تم اختبارهم على نتائج موثوقة، ورفض نتائج الاختبار من المختبرات غير المعتمدة من الهيئة.

وحدد المركز 17 مختبراً في دبي لإجراء فحوص كوفيد-19.

وحول اختبارات الأجسام المضادة، طالب المركز المنشآت الصحية بالامتناع عن استخدام الاختبار السريع لكورونا، مشيراً إلى الاختبار المتنقل الذي يسمح للمريض بإجراء هذه النوعية من الفحوص في منزله، أو بأي مكان، مثل أداة اختبار كشف الحمل.

وطالب المنشآت الصحية والمختبرات السريرية بإجراء اختبار الأجسام المضادة المصلية على النحو المبين في توصيات الاختبار المصلي لمرض فيروس كورونا، التي نشرتها لجنة الاختبارات الوطنية، دون الحصول على موافقة مسبقة من هيئة الصحة، مضيفاً أن «نتائج الاختبار المصلي لا تحتاج إلى إدخالها في حصانة، ويجب ذكر إخلاء المسؤولية في نهاية تقارير المرضى لكل من النتائج السلبية والإيجابية، ولا ينبغي استخدام اختبارات أمصال الأجسام المضادة لفيروس كورونا».

ولفت المركز إلى أن خدمات اختبار كوفيد-19 تقتصر على مختبرات هيئة الصحة، إضافة إلى المعامل السريرية في المستشفيات، والمعامل السريرية المستقلة، بعد الحصول على موافقة الهيئة.

وأوضح المركز أن على المختبرات ومنشآت الرعاية الصحية التي تطلب الموافقة الامتثال لمتطلبات فحص الهيئة، والتسجيل في منصة حصانة والحصول على التدريب اللازم، ودمج نظام معلومات المعامل السريرية مع منصة حصانة، وأن تضمن جميع المرافق الصحية بالإمارة وجود عقد مع المختبرات السريرية المعتمدة من الهيئة.

وحول معايير إجراء الاختبار، أوضح المركز أنه لا ينبغي طلب اختبار كوفيد-19 إلا من قبل طبيب مرخص من الهيئة، وفقاً للإرشادات السريرية الوطنية وبناءً على معايير الاختبار ذات الأولوية، ويجب على الهيئة والمركز تحديث معايير الاختبار بانتظام.

وبالنسبة لحالات كوفيد-19 المشتبه بها، يجب على الطبيب المعالج إعطاء تعليمات واضحة وشاملة للمريض بشأن الحجر الصحي الذاتي حتى يتم الإبلاغ عن النتائج.

وأشار المركز إلى أن الطبيب المعالج يتحمل مسؤولية إبلاغ المرضى بنتيجة الاختبار وتقديم المعلومات والإرشادات اللازمة بناءً على الإرشادات الوطنية، ويجب أن تلتزم جميع المنشآت الصحية بسعر الخدمة الثابت لاختبار كوفيد-19 وهو 370 درهماً (شاملاً ضريبة القيمة المضافة)، والامتناع عن إضافة أي رسوم إضافية لتسليم نتيجة الاختبار، بما في ذلك - على سبيل المثال لا الحصر - خدمات الهاتف أو المكالمات أو الرسائل النصية أو VIP أو خدمات التعجيل.

مراكز الفحص

حدد مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس كورونا بدبي 17 مختبراً في دبي لإجراء فحوص كوفيد-19 هي: مختبر أجيومكس في البرشاء جنوب 2، مستشفى الزهراء الخاص بالبرشاء، المستشفى الأميركي بعود ميثاء، مينا لاب بالقوز 4، مختبر مستشفى الإمارات بمدينة دبي الطبية، مختبر يوروفينز بيومينيس بمنطقة البدع، مختبر فرايبورغ الطبي بمنطقة الكرامة، مختبر المستشفى الإيراني بمنطقة البدع، مختبر علم الفيروسات بمستشفى لطيفة بعود ميثاء، جميع المختبرات بمجموعة مستشفيات ميديكلينيك بدبي، مختبر ميدسول دبي الطبي بمنطقة المرقبات، المختبر المرجعي الوطني بالبرشاء جنوب 2، مختبر بيور هيلث بمطار دبي، المختبرات العلمية السريرية (UniLabs) بمنطقة جميرا، مختبر ستار متروبوليس السريري بالحمرية، مختبر جينوم فيافيت بمنطقة البدع، مختبرات يورك التشخيصية في أبراج بحيرات جميرا.

الطبيب يتحمل مسؤولية إبلاغ المرضى بنتيجة الاختبار وتقديم المعلومات اللازمة.

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