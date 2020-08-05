انخفاض إصابات «كورونا» إلى 0.3% من إجمالي الفحوص بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة «كورونا» في إمارة أبوظبي، بالتعاون مع دائرة الصحة، عن النتائج المحققة لمبادرات الفحوص المختلفة وحملات التقصي النشط التي تم تطبيقها في الإمارة ضمن برنامج المسح الوطني.

وأوضحت أن المبادرات أسهمت في الحد من انتشار الفيروس، إذ انخفضت نسب الحالات المؤكدة من إجمالي الفحوص في كل مناطق الإمارة، ووصلت النسبة في مدينة أبوظبي إلى 0.3%، وفي الظفرة إلى 0.4%، وفي العين إلى 0.6%.

وكانت اللجنة أعلنت في نهاية شهر يونيو الماضي عن استهداف برنامج المسح الوطني تحقيق أقل من 1% في نسب الإصابات، ثم قامت بحملة توعية في جميع مناطق الإمارة لتأكيد أهمية الالتزام بالإجراءات كجزء من الواجب الوطني للحد من انتشار الفيروس، ما ساعد على رفع مستوى الالتزام وممارسة التباعد الجسدي، وبالتالي خفض النسب لمستواها الحالي.

ويعد الهدف الرئيس للبرنامج هو الحد من انتشار فيروس «كوفيد-19» والسيطرة على العدوى من خلال الفحص المستمر للمجتمع، وتوفير الفحص المجاني لفئات مختلفة من المجتمع عبر مبادرات متنوعة للتقصي النشط، مثل الفحص المنزلي وحملة فحص المناطق ذات الكثافة السكانية العالية والمناطق الصناعية والعمالية والمزارع والعزب.

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