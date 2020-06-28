«الصحة»: تطعيم 4 آلاف و 700 طفل من السيارة للوقاية من العدوى

المصدر: وجيه السباعي- دبي

أفادت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أنها قدمت خدمة التطعيم بالسيارة الى نحو 4 آلاف و674 طفلاً، من خلال مبادرة أطلقتها لتطعيم الأطفال من السيارة، ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من عدوى فيروس «كورونا».

وقالت رئيس قسم الأمومة والطفولة في وزارة الصحة ووقاية المجتمع الدكتورة عصمت القاسم لـ«الإمارات اليوم»: إن «المبادرة حققت نجاحاً كبيراً، إذ بلغت نسبة التخلف عن التطعيمات لأدنى مستوى خلال هذه فترة المبادرة».

وأوضحت أن فريق من المختصين، قام بتنفيذ المبادرة بنجاح لافت، حيث تولى مهمة التنسيق المسبق مع ذوي الأطفال، حسب مواعيد تطعيمات أطفالهم المسجلة على النظام الإلكتروني، والفحص الافتراضي للطفل، ومن ثم تحديد موعد للحصول على التطعيم، من خلال العيادة الإلكترونية المتنقلة والتي تساعد على تقديم التطعيم للأطفال في المركبة الشخصية للأهل دون الحاجة للنزول من المركبة والدخول إلى المراكز الصحية.

وقال المدير التنفيذي لمجموعة برايم هيلث للرعاية الصحية الدكتور جميل أحمد في بيان -حصلت الإمارات اليوم على نسخة منه-: إن "المبادرة تقوم على تطعيم الأطفال بالمركبات، مايحفز أولياء الأمور على إعطاء جرعات التطعيم للابناء في موعدها".

وأضاف: "الخدمة تتيح لولي الأمر التوجه إلى المركز الطبي، ليستقبله الفريق الطبي لإعطاء التطعيم للطفل في الحال بعد إجراء فحوص سريعة".

وتابع: «البعض قد يشعر بالقلق ويحجم عن زيارة مراكز الرعاية الصحية، لكن اللقاحات مهمة جداً طوال فترة نمو الطفل، ولهذا تم اطلاق هذه الخدمة الخالية من المخاطر لتطعيم للأطفال دون إنتظار».

وأكمل تهدف خدمات تطعيم الأطفال بالسيارات الى حث الاهالي على منح اللقاح للطفل في موعده للحفاظ على صحته وحمايته من التعرض للإصابة بأمراض الشلل والسل والحصبة والامراض الوبائية.

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