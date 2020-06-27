410 إصابات جديدة بـ «كورونا» وحالتا وفاة

المصدر: أبوظبي- وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء أكثر من 49 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 410 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 46 ألفاً و973 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصابين اثنين من تداعيات فيروس كورونا المستجد. وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 310 حالات.

وأعربت وزارة الصحة عن أسفها وتعازيها لذوي المتوفيين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحة وسلامة الجميع. وأعلنت الوزارة عن شفاء 304 حالات جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيهم التام من أعراض المرض بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 35 ألفاً و469 حالة.

- «الصحة» أهابت بأفراد المجتمع التعاون والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news