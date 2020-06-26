بلدية دبا الفجيرة تغلق 4 منشآت غذائية ومطعماً

المصدر: سمية الحمادي – دبا الفجيرة

سمية الحمادي ■دبا الفجيرة

أغلقت بلدية دبا الفجيرة أربع منشآت غذائية ومطعماً خلال الأسبوع الماضي، ثبت عدم التزامها بالإجراءات الاحترازية والوقائية التي من شأنها حماية المجتمع من مخاطر انتقال فيروس كورونا المستجد، وعدم التزام العاملين بارتداء الكمامات والقفازات أثناء العمل، وعدم التقيد بإجراءات التباعد الجسدي.

وأفادت البلدية بأن المنشآت تجاوزت النسبة المسموح بها بحيث لا تزيد نسبة العاملين الذين يتطلب عملهم الوجود في مكان العمل على 30% من مجموع العاملين، فيما تم إغلاق المطعم نتيجة رصد عدد من الاشتراطات الصحية المخالفة، وعدم وجود بطاقة صحية للعاملين.

وقامت إدارة الخدمات العامة باجراء جولات تفتيشية على جميع المنشآت في مختلف مناطق مدينة دبا والمناطق التابعة لها، للتأكد من التزام المنشآت بإجراءات النظافة والتعقيم المستمر واستيفاء وتطبيق جميع الاشتراطات الصحية واتباع القوانين، والالتزام بما تفرضه البلدية من اجراءات قانونية، ويأتي ذلك في إطار الحفاظ على صحة المجتمع التي تعتبر من أولويات البلدية.

وطالبت البلدية الجمهور بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات يرصدونها عبر رقم الطوارئ (092443399)، أو التواصل عبر قنوات التواصل الاجتماعي.

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