"الصحة" تجري أكثر من 49 ألف فحص وتكشف عن 430 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: أبوظبي - وام

تماشيا مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع لتوسيع وزيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد /كوفيد- 19/ و المخالطين لهم و عزلهم أعلنت الوزارة إجراءها أكثر من 49 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل و أحدث تقنيات الفحص الطبي.

و ساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 430 حالة إصابة جديدة بالفيروس من جنسيات مختلفة و جميعها حالات مستقرة و تخضع للرعاية الصحية اللازمة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 46,563 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 308 حالات.

و أعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها و خالص تعازيها و مواساتها لذوي المتوفي و تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين .. و أهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية و التقيد بالتعليمات و الالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.

و أعلنت الوزارة أيضا عن شفاء 760 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ و تعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 35,165 حالة.

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