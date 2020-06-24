6334 سريراً طبياً لمرضى «كورونا» في أبوظبي

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

كشفت إحصاءات صادرة عن القطاع الصحي في إمارة أبوظبي عن قيام شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، بإنشاء 48 مرفقاً مخصصاً لـ«كوفيد-19»، تشمل 21 مركزاً للفحص من السيارة، وتسع عيادات خارجية، وثلاثة مستشفيات ميدانية جديدة، و11 مخيماً ومجمعاً ومنشأة عزل، بالإضافة إلى أربعة مستشفيات طبية تم تخصيصها لكوفيد-19، لافتة إلى أن هذه المرافق وفرت نحو 6334 سريراً للحجر الصحي والعلاج، ما أسهم في تسطيح المنحنى وضمان القدرة على التعامل مع أزمة «كورونا»، فيما تم تسجيل أكثر من 1000 طبيب وممرض في منصة إدارة القوى العاملة الصحية في أبوظبي للتصدي لفيروس كوفيد-19.

وأكدت «صحة» متابعتها للمرضى المتخوفين من زيارة المستشفيات خلال الجائحة، وقيامها بإيصال 30 ألف وصفة طبية للمنازل، بالإضافة إلى إجراء مليون و100 ألف فحص لكوفيد-19 على أكثر من 740 ألف مراجع عبر شبكتها الموسعة، مشيرة إلى أن زيادة أعداد الشفاء والفحوص وزيادة السعة الاستيعابية في المشافي وتأهيل الكادر الطبي تعكس دعم الحكومة لقطاع الصحة.

فيما أوضحت دائرة الصحة أبوظبي، أن جميع الأطباء يمكنهم التسجيل في منصة إدارة القوى العاملة الصحية في أبوظبي للعمل في المنشآت الصحية في الإمارة، وتقديم خبراتهم لمواجهة كوفيد-19، بشرط توافر شروط للعمل أو التطوع في الرعاية الصحية، تشمل أن يكون المتقدم ممن يعملون بدوام كلي أو جزئي في إحدى العيادات أو المستشفيات في المنطقة، ولديه الوقت للعمل ساعات إضافية، وأن يكون حاصلاً على شهادة أهلية أو اجتياز امتحان دائرة الصحة في السابق، أو حاصلاً على ترخيص هيئة صحة دبي أو وزارة الصحة، أو يكون المتقدم أحد العاملين الصحيين المتقاعدين الراغبين في العودة لممارسة المهنة.

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