بالفيديو.. الإمارات تطلق المرحلة الأولى للتجارب السريرية الثالثة للقاح محتمل لفيروس كورونا

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت الجهات الصحية في دولة الإمارات اليوم بدء المرحلة الأولى للتجارب السريرية الثالثة للقاح معطل /محتمل/ لفيروس كورونا المستجد / كوفيد -19 / وذلك في إطار رؤية القيادة الحكيمة للدولة و التزامها بالتغلب على الوباء من خلال التعاون الدولي.

جاء ذلك عقب اجتماع عقد عبر تقنية الاتصال المرئي بين ممثلين عن الهيئات الصحية في الإمارات والصين تم على إثره توقيع اتفاقية تعاون بين "تشاينا ناشونال بيوتك جروب" الصينية ومجموعة "جي 42" الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي و الحوسبة السحابية و التي تتخذ من أبوظبي مقرا لها، والتي ستقود العمليات الإكلينيكية للقاح في دولة الإمارات تحت اشراف دائرة الصحة - أبوظبي.

حضر حفل توقيع الاتفاقية وزير الصحة ووقاية المجتمع عبدالرحمن بن محمد العويس ورئيس دائرة الصحة - أبوظبي الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد وسفير الدولة لدى جمهورية الصين الشعبية علي عبيد علي الظاهري ورئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الدكتور حمدان مسلم المزروعي وسفير جمهورية الصين الشعبية لدى الدولة ني جيان ووكيل دائرة الصحة في أبوظبي بالإنابة الدكتور جمال محمد الكعبي ورئيس المجموعة الصينية ليو جنزمان وعدد من ممثلي الهيئات الصحية في الصين.

وفي معرض تعليقه على الاتفاقية قال معالي عبدالرحمن العويس أن ثمة حاجة ماسة الآن أكثر من أي وقت مضى لتعاون دول العالم في إطار الشراكة بين الحكومات والقطاع الخاص لإطلاق مبادرات جديدة وبرامج متطورة و سياسات وبحوث وقدرات جديدة و فعالة في هذا الشأن.

وأضاف أنه من هذا المنطلق فإن دولة الإمارات العربية المتحدة ترحب بجميع المساهمات التي تقدمها دول العالم والهيئات والأفراد المبدعون من أجل خلق فرص جديدة في إطار من التعاون المثمر بهدف مواجهة جائحة / كوفيد 19 / والتغلب على هذا الوباء العالمي.

وتنقسم عملية التجارب السريرية في العادة إلى ثلاث مراحل تتضمن المرحلة الأولى بصورة أساسية سلامة اللقاح، في حين تعنى المرحلة الثانية بتقييم توليد المناعة وتبحث في عملية التطعيم لعدد محدود من الأفراد، فيما تشمل المرحلة الثالثة سلامة وفعالية اللقاح وسط شريحة أكبر من الناس.. وفي حال ثبتت سلامة وفعالية اللقاح طوال عملية التجارب السريرية حينها يتم اعتبار الفحص ناجحاً ويتم الانتقال لمرحلة تصنيع اللقاح على نطاق واسع.

و قد نجح اللقاح في اجتياز المرحلتين الأولى و الثانية من التجارب دون أن يتسبب في أية آثار ضارة حيث وصلت نسبة المتطوعين الذين تمكنوا من توليد أجسام مضادة بعد يومين من الجرعة إلى 100%.

و في هذا الإطار أشاد الشيخ عبدالله بن محمد آل حامد رئيس دائرة الصحة في أبوظبي بهذه الاتفاقية و التي وصفها بأنها تعكس نهج دولة الإمارات العربية المتحدة المنفتح متعدد الأوجه لمكافحة فيروس كورونا و الذي ينطوي على إجراء أبحاث مبتكرة حول العلاجات الفعالة والاستعانة بأحدث أجهزة الفحص إضافة إلى التعاون المتواصل مع المجتمع الدولي.

وأضاف: "لن تألو دولة الإمارات العربية المتحدة جهدا في سبيل توفير حلول من شأنها المساهمة في مكافحة فيروس كورونا المستجد ومساعدة البشرية في التغلب على هذا الوباء".

وتهدف " مجموعة جي 42 " و" تشاينا ناشونال بايوتيك جروب " الصينية من خلال هذه الشراكة إلى تسريع عملية تطوير لقاح آمن وفعال يتاح في الأسواق بنهاية 2020 أو مطلع 2021 وذلك لصالح البشرية جمعاء.

وتمثل التجارب السريرية التي بدأت اليوم منطلقا للعديد من المبادرات التي تسعى إلى ضمان الصحة للجميع وتعزيز إمكانيات الدولة في مجالات البحث والتطوير وقدراتها لتصنيع اللقاح.. وسيتم الإعلان عن هذه المبادرات تباعا في إطار توجهات الدولة لبناء اقتصاد قائم على المعرفة.

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