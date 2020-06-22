تحذير من مكملات غذائية خطرة

المصدر: وجيه السباعي - دبي

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع من استخدام المكمل الغذائي Capsules Herbal Blue، بسبب «مضاعفات خطرة» على مرضى القلب والسكري، مؤكدة أن «المنتج غير مسجل» في إدارة الدواء لديها، وأوصت باتخاذ الإجراءات اللازمة لسحبه من الأسواق ومنع استيراده.

وأوضحت الوزارة، في تعميم أرسلته إلى المنشآت الصحية، وممارسي الرعاية الصحية في القطاع الصحي الخاص، أن سبب التحذير من المكملات هو احتواؤها على مادتين دوائيتين غير معلن عنهما، هما «سيلدينافيل» و«تادالافيل»، اللتين قد تسببان انخفاضاً حاداً في ضغط الدم، يصل إلى مستوى خطير، ويمكن أن تشكلا خطراً على المرضى المصابين بأمراض القلب أو السكري أو ارتفاع نسبة الدهون، خصوصاً الذين يتناولون أدوية تحتوي على النيترات.

وطلبت الوزارة في تعميم آخر من ممارسي الرعاية الصحية، إضافة ملصق تحذيري إضافي على أغطية حقن «بروميد روكورونيوم» وحقن «بروميد فيكورونيوم».

وذكرت أن إدارة الغذاء والدواء الأميركية أصدرت بياناً يتعلق بضرورة نقش تحذير على أغطية حقن هذه الأدوية، تتضمن عبارة «مستحضر يسبب الشلل»، لافتة إلى أن المنتج مسجل بإدارة الدواء في الوزارة.

إلى ذلك أبلغت الوزارة أيضاً جميع المنشآت الصحية وممارسي الرعاية الصحية، عن قيام الشركة المصنعة بسحب 14 تشغيلة من الوسيلة الطبية «8-0 Blue Twisted Silk Suture»، أو ما يعرف بـ«خيوط الحرير الملتوية الزرقاء 8-0»، التي تستخدم لربط الأنسجة، بما في ذلك الإجراءات القلبية، الأوعية الدموية، العيون، والأعصاب.

وأكدت أن «هذه الوسيلة الطبية قد لا تفي بمتطلبات قوة الشد خلال مدة صلاحية المنتج، وهي خمس سنوات، وقد تؤدي إلى كسر خيط أثناء الاستخدام».

وأشارت إلى التواصل مع المورد لاستبدالها في موعد لا يتجاوز 30 سبتمبر المقبل، مضيفة أن الشركة المنتجة ستقلل مدة الصلاحية إلى ثلاث سنوات.

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