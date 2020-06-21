"الصحة" تجري أكثر من 48 ألف فحص وتكشف عن 392 إصابة جديدة بفيروس كورونا

المصدر: أبوظبي - وام

تماشيا مع خطة وزارة الصحة و وقاية المجتمع لتوسيع و زيادة نطاق الفحوصات في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر و حصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) و المخالطين لهم و عزلهم أعلنت الوزارة إجراءها أكثر من 48,000 فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وساهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوصات على مستوى الدولة في الكشف عن 392 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من جنسيات مختلفة جميعها حالات مستقرة تخضع للرعاية الصحية اللازمة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 44,925 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد ليبلغ عدد الوفيات في الدولة 302 حالة.

وأعربت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن أسفها و خالص تعازيها و مواساتها لذوي المتوفي و تمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضمانا لصحة وسلامة الجميع.

وأعلنت الوزارة أيضا شفاء 661 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و تعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 32,415 حالة.

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