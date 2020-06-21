758 حالة شفاء من «كورونا» و388 إصابة جديدة

المصدر: أبوظبي - وام

كشفت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء 34 ألف فحص جديد لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أحدث التقنيات؛ تماشياً مع خطة الوزارة لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص بالدولة، بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بالفيروس والمخالطين لهم وعزلهم.

وأعلنت الوزارة عن شفاء 758 حالة جديدة من الفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 31754.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة في الكشف عن 388 حالة إصابة جديدة بكورونا من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 44533 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة مصاب، وذلك من تداعيات الإصابة بالفيروس، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 301 حالة.

وأعربت عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفى، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

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