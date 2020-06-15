«صحة أبوظبي» تطلق خدمة ذكية للعزل المنزلي على «واتس أب»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أطلقت دائرة الصحة في أبوظبي بالتعاون مع مركز أبوظبي للصحة العامة، خدمة جديدة لبرنامج العزل المنزلي عبر تطبيق «واتس أب» الخاص بالمركز، حيث تُعد هذه الخدمة التي تقدم مجاناً، مصدراً مركزياً للخدمات بالنسبة للمرضى المسجلين في البرنامج، ومرجعاً للمعلومات الموثوقة والدقيقة في ما يتعلق بإجراءات العزل المنزلي لكل من يحتاجها في داخل الدولة.

وتتيح الخدمة التي تدعم الرد التلقائي حصول المواطنين والمقيمين على إجابات للأسئلة الأكثر شيوعاً حول فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، والتوصية الصادرة من دائرة الصحة بأبوظبي بشأن عمليات العزل المنزلي على مدار 24 ساعة في اليوم.

ويمكن استخدام الخدمة الذكية المجانية لبرنامج العزل المنزلي للمصابين بفيروس كورونا المستجد على تطبيق «واتس أب»، من خلال الرقم 97124193399+، ثم إرسال كلمة «مرحبا» في رسالة تطبيق «واتس أب» للبدء، وليتم بعدها تقديم مجموعة من خيارات القائمة.

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