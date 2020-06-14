«الصحة» تؤكد استمرار حملات التبرع بالدم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أكدت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أن حملات التبرع بالدم مستمرة في الدولة، وفق أفضل المقاييس والمعايير المعتمدة من الهيئات العالمية، من خلال تحقيق أعلى معدلات المأمونية والدقة في التعامل مع الوحدات الدموية، لدعم المخزون الاستراتيجي لبنوك الدم في الدولة، لافتة إلى اتخاذها أفضل الإجراءات الوقائية للحد من انتشار جائحة «كوفيد-19»، وضمان سلامة عمليات التبرع بالدم ومشتقاته، ورفع الكفاءة العلمية والخبرة العملية للكوادر الطبية والفنية، وتعزيز جودة برامج السلامة العامة المتبعة في إجراءات عملية التبرع.

وتابعت الوزارة أن خدمة التبرع بالدم متوافرة في مركز خدمات نقل الدم والأبحاث في الشارقة، إضافة إلى ثمانية مراكز فرعية في مستشفياتها. كما أن لديها ثلاث حافلات متنقلة للتبرع بالدم، تنظم أكثر من 500 حملة خارجية في السنة، مشيرةً إلى الجانب الإنساني في عملية التبرع، ودوره في إنقاذ حياة المرضى.

وقال الوكيل المساعد لقطاع المراكز والعيادات الصحية بالوزارة، رئيس اللجنة الوطنية العليا لخدمات نقل الدم، الدكتور حسين عبدالرحمن الرند، إن نسبة التبرع الطوعي بالدم بلغت 100%.

وأكدت مدير إدارة المختبرات ومركز خدمات نقل الدم والأبحاث في الشارقة، الدكتورة صفية الشامسي، أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً للكشف عن الأمراض المعدية، التي يمكن أن تنتقل عن طريق نقل الدم، حيث يجري مركز نقل الدم وبنوك الدم التابعة للوزارة أحدث الفحوص العالمية، التي تتضمن الفحوص السيرولوجية، وفحص الحمض النووي للكشف عن الأمراض المعدية والفيروسية بشكل أوتوماتيكي متكامل، انطلاقاً من سعي الوزارة لتوفير الدم المأمون بكميات تلبي احتياجات المرضى في الدولة.

التبرع بالدم متوافر في مركز نقل الدم والأبحاث بالشارقة، إضافة إلى 8 مراكز فرعية في المستشفيات.

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