"صحة دبي" تقصر العزل المؤسسي على المراكز المشغلة من قبلها بدءاً من الاثنين المقبل

المصدر: وجيه السباعي-دبي

أفادت هيئة الصحة في دبي، أن العزل المؤسسي سيقتصر فقط على مراكز العزل الصحي المشغلة طبيا من قبل الهيئة، اعتبارا من تاريخ الاثنين المقبل الموافق 15 من الشهر الجاري.

وأبلغت الهيئة، في تعميم " إجراءات العزل المؤسسي في الفنادق المشغلة طبياً من قبل منشآت القطاع الخاص"، وجهته إلى كافة المنشآت الصحية المرخصة من قبلها، والقائمة على إدارة وتشغيل فنادق العزل الصحي الخاص بفيروس " كورونا" المستجد ( كوفيد 19)، بدبي، بضرورة حصر جميع حالات المرضى الحاليين الذين يتطلب عزلهم مؤسسيا والموجودين في فنادق العزل المشغلة طبيا من قبل القطاع الصحي الخاص.

وطلبت الهيئة، من منشآت القطاع الصحي الخاص المعنية بالقرار، بالتنسيق المباشر مع فريق الاستجابة الصحي في مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس " كورونا" المستجد، لاتخاذ ما يلزم نحو نقلهم لمراكز العزل الصحي المشغلة طبيا من قبل هيئة الصحة في دبي.

وأشارت الهيئة، إلى أن العزل المؤسسي يطبق على الحالات الأخرى باستثناء حالات العزل والحجر المنزلي، موضحة انه يتم تطبيق نظام العزل المنزلي على الحالات المستقرة التي لا تظهر عليها أعراض والحالات التي تكون اعرضها بسيطة، وذلك استنادا الى الإصدار الثاني المعتمد من قبل مركز التحكم والسيطرة لمكافحة فيروس " كورونا" المستجد بدبي، مؤخرا.

ونوهت الهيئة بجهود ودور القطاع الصحي الخاص ودعمه والتعاون المتواصل لمواجهة التحديات التي تمثلها جائحة ( كوفيد 19).

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