"الجهات الصحية في الدولة" تقر إرشادات مؤقتة لإنهاء عزل مرضى كوفيد19

المصدر: وجيه السباعي-دبي

أقرت الجهات الصحية في الدولة، إرشادات مؤقتة لإنهاء عزل مرضى كوفيد19، وفق ضوابط وشروط، وصنفت المرضى إلى ثلاثة أنواع "المرضى بدون أعراض، وذوي الأعراض الخفيفة، والمرضى ذوي الدرجات المتوسطة والشديدة والحرجة".

وأوضحت اللجنة الوطنية لإدارة حالات كوفيد19 في دليل إرشادات إنهاء العزل، الذي صدر أخيراً، أنه بالنسبة للحالات المؤكدة التي لا تعاني من أعراض، تم وضع استراتيجية مبنية على أساس الوقت، حيث يتم إنهاء عزلهم بعد مرور 14 يوماً من تاريخ أول اختبار تشخيصي إيجابي ولم تظهر لديهم أعراض بعد هذا الاختبار، كما أنهم ليسوا في حاجة للحجر المنزلي لمدة 14 يوماً بعد الخروج من العزل.

وأوضحت أنه بالنسبة لحالات الإصابة المؤكدة البسيطة بأعراض خفيفة، يتم إنهاء عزلهم بعد مرور 14 يوماً منذ بداية ظهور الأعراض لأول مرة، وعدم المعاناة من ارتفاع درجة الحرارة دون استخدام خافض الحرارة، وتحسن أعراض الجهاز التنفسي من السعال وضيق التنفس في أخر 3 أيام متتالية (72 ساعة)، أو إنهاء عزلهم بناء على الفحوصات المخبرية، حيث يتم انهاء العزل بعد زوال ارتفاع درجة الحرارة بدون خافض، وتحسن أعراض الجهاز التنفسي، وإجراء اختباريين على الأقل لمسحتين من الجهاز التنفسي بفاصل زمني 24 ساعة وتكون نتيجتهما سلبية، ولا حاجة للحجر الصحي لمدة 14 يوماً في هذه الحالات.

وبالنسبة للحالات ذات الإصابة المؤكدة المتوسطة والشديدة والحرجة، يتم إنهاء عزلها بناء على الاختبارات، حيث يجب فحص عينتين من الجهاز التنفسي يفصلهما 24 ساعة وتكون نتيجتهما سلبية، وألا يعاني المريض من ارتفاع درجة الحرارة لمدة 3 أيام دون استخدام خوافض الحرارة، وتحسن أعراض الجهاز التنفسي لدى المريض، وتحسن كبير في أشعة الرئة (CXR, HRCT)، ويجب عزل هؤلاء المرضى في المنزل لمدة 7 أيام بعد خروجهم من المستشفى والحصول على إجازة مرضية موثقة في السجل الطبي.

وأضافت أنه بالنسبة للحالات المتوسطة والشديدة والحرجة الذين تم انهاء عزلهم، يجب متابعتهم مع العيادة بالمستشفى بعد أسبوعين، إلا إذا حدثت لهم أي أعراض تنفسية قبل ذلك فعليهم في هذه الحالة التوجه للمستشفى، وإذا كان المرضى في هذه الحالة ليست لديهم أعراض بعد إنهاء عزلهم بأسبوعين فلا حاجة لمزيد من المتابعة الطبية.

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