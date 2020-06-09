فحص «كوفيد-19» مجاني لموظفي حكومة الشارقة

المصدر: الشارقة ■الإمارات اليوم

بدأت دائرة الموارد البشرية في الشارقة، وبالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع، ممثلة في منطقة الشارقة الطبية، بإجراء فحوص لموظفي حكومة الشارقة، المتوقعة عودتهم للعمل، للتأكد من سلامتهم قبل مباشرة العمل.

وباشرت الدائرة التنسيق مع دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة، لتوجيه جميع موظفيهم المواطنين والمقيمين، لإجراء الفحص الخاص بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) مجاناً، وذلك في موقع الفحص الذي تم إنشاؤه خصيصاً لهذا الغرض بمقر نادي الشطرنج بالشارقة.

وقال عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية، الدكتور طارق سلطان بن خادم، إنه تم تقسيم الجهات إلى مجموعات بحيث لا يزيد عدد الموجودين للفحص في المقر خلال اليوم على 200 شخص. وذلك حرصاً على تطبيق الإجراءات الاحترازية المتمثلة في التباعد الجسدي، وترك مسافات متباعدة تصل إلى مترين بين كل موظف وآخر، مع ارتداء القفازات والالتزام بتغطية الأنف والفم بالكمامات.

وأضاف: أن مقر الفحص بدأ استقبال موظفي حكومة الشارقة، وإجراء الفحوص، وأخذ المؤشرات الحيوية للموظفين للكشف المبكر عن إصابات «كوفيد-19». وذلك وفق الجداول المعدة لحضورهم، حيث يتم إبلاغ الموظف مسبقاً بموعد فحصه. ويستقبل مقر الفحص الموظفين منذ التاسعة صباحاً حتى الواحدة بعد الظهر.

وبين أن موارد الشارقة حرصت على التنسيق مع منطقة الشارقة الطبية لتنفيذ الفحص عبر مواقع في المنطقة الوسطى، والمنطقة الشرقية مراعاة لبعد مناطق سكن الموظفين، وتسهيلاً لوصولهم لمقر الفحص.

وأوضح أن الاستجابة الكبيرة من جهات حكومة الشارقة بإرسال موظفيها للفحص، وتجاوب الموظفين وتعاونهم في مقر الفحص. وأعرب عن ثقته بتغطية كل موظفي حكومة الشارقة بجميع مدن ومناطق الإمارة، خلال فترة بسيطة، قبل بدء العودة إلى مقار العمل. ولفت إلى أهمية هذا الفحص في التأكد من خلو شريحة كبيرة من المجتمع من الفيروس، وهي شريحة الموظفين. ويسهم في تحقيق السلامة العامة لكل المواطنين والمقيمين على أرض الإمارة. ويدعم الجهود الكبيرة التي قامت بها حكومة الشارقة في تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار كورونا.

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