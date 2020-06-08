حكومة الشارقة تجري فحص " كوفيد 19 " بشكل مجاني لموظفيها

المصدر: الإمارات اليوم – الشارقة:

بدأت دائرة الموارد البشرية بالشارقة وبالتعاون مع وزارة الصحة ووقاية المجتمع ممثلة في منطقة الشارقة الطبية بعمل فحوصات لموظفي حكومة الشارقة المتوقع عودتهم للعمل، وذلك للتأكد من سلامتهم قبل مباشرة العمل.

وباشرت الدائرة التنسيق مع دوائر وهيئات ومؤسسات حكومة الشارقة لتوجيه جميع موظفيهم المواطنين والمقيمين لإجراء الفحص الخاص بفيروس كورونا " كوفيد 19 " المستجد مجاناً ، وذلك في موقع الفحص الذي تم إنشاؤه خصيصاً لهذا الغرض بمقر نادي الشطرنج بالشارقة.

وقال عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية الدكتور طارق سلطان بن خادم إنه بناء على توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة النابعة من حرصه الأبوي وعنايته الفائقة بموظفي حكومة الشارقة وعائلاتهم، والمتابعة الحثيثة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد و نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة منذ بداية الأزمة لتوفير أعلى مستويات السلامة والتدابير الوقائية والاحترازية لمجتمع إمارة الشارقة ، جاء قرار تنفيذ الفحص لكافة موظفي حكومة الشارقة المواطنين والمقيمين.

وأوضح أنه تم تقسيم الجهات إلى مجموعات بحيث لا يزيد عدد المتواجدين للفحص في المقر خلال اليوم الواحد عن 200 شخص، وذلك حرصاً على تطبيق الإجراءات الاحترازية المتمثلة في التباعد الجسدي وترك مسافات متباعدة تصل إلى مترين بين كل موظف والآخر، مع ارتداء القفازات والالتزام بتغطية الأنف والفم بالكمامات.

وأضاف : أن مقر الفحص بدأ باستقبال موظفي حكومة الشارقة ، وإجراء الفحوصات وأخذ المؤشرات الحيوية للموظفين للكشف المبكر عن إصابات " كوفيد 19 " . وذلك وفق الجداول المعدة لحضورهم ، حيث يتم إبلاغ الموظف مسبقاً بموعد فحصه . ويستقبل مقر الفحص الموظفين منذ الساعة 9 صباحاً وحتى 1 ظهراً .

وبين أن موارد الشارقة حرصت على التنسيق مع منطقة الشارقة الطبية لتنفيذ الفحص عبر مواقع في المنطقة الوسطى، والمنطقة الشرقية مراعاة لبعد مناطق سكن الموظفين وتسهيلاً لوصولهم لمقر الفحص.

وأوضح أن الاستجابة الكبيرة من جهات حكومة الشارقة في إرسال موظفيها للفحص وتجاوب الموظفين وتعاونهم في مقر الفحص. وأعرب عن ثقته بتغطية كافة موظفي حكومة الشارقة بجميع مدن ومناطق الإمارة خلال فترة بسيطة قبل بدء العودة لمقار العمل.

ولفت إلى أن أهمية هذا الفحص في التأكد من خلو شريحة كبيرة من المجتمع من الفيروس وهي شريحة الموظفين. ويسهم في تحقيق السلامة العامة لكافة المواطنين والمقيمين على أرض الإمارة. ويدعم الجهود الكبيرة التي قامت بها حكومة الشارقة في تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية التي تسهم في الحد من انتشار هذا الوباء العالمي، والحفاظ على سلامة وصحة أفراد المجتمع، بما يؤكد أن صحة الإنسان تتصدر الأولويات في إمارة الشارقة ودولة الإمارات.

وأهاب بمن تظهر عليه أعراض المرض لاحقاً أن يوضح الوضع لمسؤوليه في مقر العمل ثم التوجه فوراً لإجراء الفحص، مؤكداً أن موارد الشارقة حريصة على بذل كافة الجهود التي تضمن سلامة الكوادر الوظيفية بحكومة الشارقة ، حيث فعلت بدورها جميع الإجراءات الوقائية المتخذة عالمياً لمواجهة الفيروس والحد من انتشاره.

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