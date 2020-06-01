حكومة الإمارات تعقد إحاطة إعلامية جديدة حول مستجدات كورونا الآن

المصدر: موقع الإمارات اليوم

تعقد الآن حكومة الإمارات إحاطة إعلامية جديدة حول مستجدات الحالات والإجراءات الاحترازية المرتبطة بكوفيد 19.

تتحدث في الإحاطة الدكتورة آمنة الضحاك، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات، والدكتورة فريدة الحوسني، المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في الدولة.

د. آمنة: خط دفاعنا الأول مستمر في خطة الفحص الوطنية، ونثمن جهودهم في الكشف والتقصي، حيث وصل إجمالي الفحوصات خلال الاسبوعين الماضيين لأكثر من 650 ألف فحص في مختلف مناطق الدولة.

د. آمنة: أخطر ما في المرحلة الحالية التهاون والتساهل في تطبيق الاجراءات الوقائية، لأن آثارها قد تبدد جهود وطاقات خط دفاعنا الأول.

د. آمنة: في هذه المرحلة الهامة من الضروري الاهتمام بالتواصل مع كبار المواطنين والمقيمين عن بعد ودعمهم معنوياً، والوقوف على احتياجاتهم.

د. آمنة: كبار المواطنين والمقيمين فئة غالية، لهم حق علينا، ونتحمل جميعاً مسؤولية سلامتهم لأنهم الأكثر حاجة للرعاية والاهتمام.

د. آمنة: منذ بداية الأزمة حرصت دولة #الإمارات على التركيز والاهتمام ببعض الفئات العزيزة علينا في المجتمع، منهم كبار المواطنين والمقيمين وأصحاب الأمراض المزمنة بهدف الحرص عليهم والحفاظ على صحتهم.

يبلغ إجمالي حالات الإصابة بمرض #كوفيد19 والتي ما زالت تتلقى العلاج في الدولة 16,588 حالة.

وفاة شخصين من تداعيات الإصابة بمرض #كوفيد19، وبذلك يصل إجمالي الوفيات في الدولة 266 شخص.

تعقد #حكومة_الإمارات تمام الساعة التاسعة والنصف مساء اليوم، إحاطة إعلامية حول مستجدات الحالات والإجراءات الاحترازية المرتبطة بكوفيد19 #uaegov pic.twitter.com/CIqsxYQDiG — UAEGov (@uaegov) June 1, 2020

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