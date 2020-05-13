«صحة دبي» تطلق خدمة استشارة وتقييم حالات الأسنان هاتفياً

المصدر: وجيه السباعي ـ دبي

أطلقت هيئة الصحة في دبي، خدمة «التواصل مع طبيب الأسنان عبر الهاتف»، بهدف تقييم الحالة وتقديم الاستشارة، وتحديد مدى حاجة المريض إلى العيادة.

وقالت مدير إدارة خدمات طب الأسنان في الهيئة، حمدة المسمار، إن الهدف من الخدمة هو منع الزحام في عيادات الأسنان، وقصر الذهاب إليها للحالات الطارئة.

وأوضحت المسمار لـ«الإمارات اليوم»، أن الخدمة الجديدة تحفظ سلامة المرضى والكوادر الطبية، من المخاطر التي تنتج عن التزاحم في عيادات الأسنان، خصوصاً في ظل إقبال مرضى لا تستدعي حالتهم الصحية تدخل الطبيب.

وتابعت «أطلقت الهيئة هذه الخدمة أيضاَ بعدما استقبل مركز الاتصال الموحد للهيئة الكثير من الاتصالات تطلب استشارات طبية خاصة بالأسنان عن بعد، الأمر الذي شجع الهيئة لإطلاق هذه الخدمة.

وذكرت المسمار أن الإجراءات المتبعة للحصول على الخدمة تتمثل في قيام المرضى بالتواصل مع مركز الاتصال بالهيئة على الرقم 800342، ويتولى المركز حجز موعد للمريض على عيادة (Telephone encounter) والتي تم استحداثها على نظام الملف الطبي الإلكتروني «سلامه»، ومن ثم يتواصل الطبيب في الموعد المحدد مع المريض ويقدم الخدمات والاستشارات الطبية اللازمة له.

ولفتت إلى أن النظام الجديد يمكن الطبيب من الدخول إلى الملف الطبي للمريض، والاطلاع على تقارير الأشعة والفحوص الخاصة بالمريض، ويعطي الاستشارة الطبية للمريض، والنصيحة له بالبقاء في المنزل خلال هذه الفترة، حيث أن العلاج روتينياً ويمكن تأجيله، وفي حالة الضرورة يتم توجيه المريض إلى عيادة الأسنان، والتنسيق له مع تخصصات طب الأسنان إذا كانت الحالة تستدعي ذلك.

وقالت المسمار إنه تم برمجة العيادة على نظام سلامه لتستقبل المكالمات في الفترة الصباحية من التاسعة صباحاً إلى الثانية بعد الظهر، كمرحله أولى، وتتولى الهيئة حالياً علاج الحالات الطارئة بمركز البرشاء الصحي، ومركز المزهر الصحي، مشيرة إلى أنه إذا دعت الحاجة سيتم إضافة فترة مسائية للخدمة، أو تمكين الطبيب من كتابه الوصفة الطبية للمريض على النظام، وتوصيلها لهم حسب اللوائح والقوانين المعمول بها للهيئة.

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