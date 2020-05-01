27 ألف فحص و552 إصابة جديدة بـ «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء أكثر من 27 ألف فحص جديد على فئات مختلفة في المجتمع، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص وتوسيع نطاق الفحوص على مستوى الدولة، في الكشف عن 552 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19) من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة. وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة في الإمارات 12 ألفاً و481 حالة.

كما أعلنت الوزارة عن سبع حالات وفاة لمصابين من جنسيات مختلفة بسبب تداعيات الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد، كانوا يعانون أمراضاً مزمنة. وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 105 حالات.

وأعربت الوزارة عن تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين. وأهابت بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضمانا لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء 100 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى. وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 2429 حالة.

حالات الوفاة الناجمة عن تداعيات فيروس «كورونا» لأشخاص من جنسيات مختلفة كانوا يعانون أمراضاً مزمنة.

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