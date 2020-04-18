477 إصابة جديدة بـ «كورونا» و93 حالة شفاء

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن إجراء أكثر من 24 ألف فحص جديد لفئات مختلفة من المجتمع، من مواطنين ومقيمين، باستخدام أفضل وأحدث تقنيات الفحص الطبي، تماشياً مع خطتها لتوسيع وزيادة نطاق الفحوص في الدولة بهدف الاكتشاف المبكر وحصر الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) والمخالطين لها وعزلهم.

وأسهم تكثيف إجراءات التقصي والفحص في الدولة، وتوسيع نطاق الفحوص على المواطنين والمقيمين، في الكشف عن 477 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، من جنسيات مختلفة، وجميعها حالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة 6302 حالة.

وأعلنت الوزارة عن وفاة حالتين لمصابين خليجيين، من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، خصوصاً أنهما كانا يعانيان أمراضاً مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 37 حالة وفاة.

كما أعلنت عن شفاء 93 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 1188.

وأهابت الوزارة بأفراد المجتمع التقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الاجتماعي ضماناً لصحتهم.

- «الصحة» أجرت فحوصها لفئات مختلفة من المجتمع باستخدام أفضل وأحدث التقنيات الطبية.