مركز مسح كورونا برأس الخيمة يستقبل 897 مراجعاً من الفئات المستثناة

المصدر: مصباح أمين-رأس الخيمة

استقبل مركز المسح الوطني برأس الخيمة خلال أول يومين من افتتاحه الأحد الماضي، 897 مراجعاً من المواطنين والمقيمين من الفئات المستثناة من دفع رسوم الفحص، ومن الفئات التي دفعت الرسوم عبر التطبيق الذكي لشركة صحة.

وأوضح المركز لـ«الإمارات اليوم»، إنه يمكن للحالات غير المستثناة من رسوم الدفع إمكانية إجراء الحجز والدفع عبر التطبيق الذكي لشركة صحة، من خلال تسجيل الدخول واختيار قائمة احجز موعدك لفحص (كوفيد-19)، واختيار الفئة المستثناة من رسوم الفحص وهم: أصحاب الأمراض المزمنة أو من كبار المواطنين أو من فئة النساء الحوامل أو من الذين يعانون من أعراض مرضية، وفي حال كان المتعامل من غير تلك الفئات، فعليه الانتقال أسفل التطبيق لاختيار فئة «احجز موعدك».

وأشار إلى أن بعد اختيار الفئة، يجب على المتعامل تحديد خيار إجراء الفحص بشكل فردي، أو مع مجموعة بحد أقصى 10 أفراد.

وتابع: بعد الاختيار يسدد المتعامل رسوم الفحص في حال كان من الفئات غير المستثناة، ويتم إرسال رسالة نصية له بموعد الفحص.

وأضاف أنه تمت توعية بعض الحالات التي حضرت لإجراء المسح الطبي من المواطنين والمقيمين بأهمية الدفع عن طريق التطبيق الذكي لشركة صحة، وأن خدمة الدفع (كاش) من خلال المركز غير متوفرة، وأنه يجب عليهم تحديد موعد مسبق بعد إجراء السداد الذاتي الإلكتروني.

وأوضح المركز أن إجراءات المسح الطبي تسير بسهولة، وأن عدد المتعاملين في تزايد، خصوصاً من الفئات المستثناة من دفع الرسوم من المواطنين المقيمين، لافتاً بأنه لا يتم إجراء المسح الطبي لأكثر من ثلاثة ركاب في كل مركبة، إلتزاماً بالتعليمات الصادرة بعدم الخروج أكثر من ثلاثة أشخاص في المركبات.