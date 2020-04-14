«صحة دبي»: توصيل 450 طلبية دواء للمرضى بالمنازل يومياً

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت هيئة الصحة في دبي أنها تمكنت من تحقيق زيادة كبيرة في أعداد طلبيات الدواء التي يتم توصيلها إلى المنازل عبر مبادرة «دوائي» إلى 450 طلبية يومياً على مستوى الدولة، بعد انضمام شركتي «طلبات» و«أرامكس»، إلى ناقلات الهيئة، في ضوء استراتيجيتها في توسيع دائرة التعاون مع مؤسسات القطاع الخاص الذي يشكل عنصراً داعماً مهماً للمنظومة الصحية المتكاملة في الإمارة.

وقال مدير إدارة الصيدلة والخدمات الدوائية في الهيئة الدكتور علي السيد، إن الهيئة أطلقت خدمة «دوائي» لتوصيل الدواء لمنازل المرضى من كبار المواطنين وأصحاب الهمم في دبي في ديسمبر من العام الماضي، وفي ضوء الظروف الحالية بسبب التحدي العالمي لفيروس كورونا المُستجد (كوفيد-19)، توسعت الهيئة في خدمة التوصيل لتشمل جميع مناطق الدولة.

وأضاف أن توسيع نطاق الخدمة جاء مع انضمام شركاء جدد للهيئة من الجهات الداعمة والمبادرة، وهما شركتا «طلبات» و«أرامكس»، اللتان انضمتا أخيراً إلى ناقلات الهيئة، لترفع بذلك الهيئة من قدرتها على تلبية أكبر قدر ممكن من طلبات توصيل الدواء إلى المنازل، بما لذلك من أثر في التخفيف على الفئات المستهدفة لاسيما في ظل الظرف الاستثنائي الذي تمر به البلاد والعالم أجمع.

ونوه بأن القطاع الخاص شريك فعّال ومؤثر في تعزيز قدرة المجتمع على تجاوز كل التحديات وتجاوز مختلف المصاعب، في الوقت الذي تتضافر جميع الجهود من أجل التخفيف من التداعيات التي صاحبت التحدي المشترك الذي يواجهه العالم أجمع، ويتمثل في انتشار فيروس «كورونا» المُستجد.