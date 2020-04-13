«صحة دبي» تستخدم بلازما الدم لعلاج مصابي «كورونا»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف مدير مؤسسة دبي للرعاية الصحية في هيئة الصحة بدبي، الدكتور يونس كاظم، أن الهيئة تبدأ خلال الأسبوع الجاري استخدام بلازما الدم للمرضى المتعافين من فيروس كورونا، لعلاج مرضى الحالات الحرجة المصابين بالفيروس نفسه، بعد ثبوت الكفاءة السريرية لهذا العلاج.

وأشار إلى أن الهيئة أدخلت بروتوكول هذا النوع من العلاج في مستشفياتها ومستشفيات القطاع الصحي الخاص في دبي، في خطوة مهمة للحد من مخاطر انتشار كورونا، والتسريع في علاج المصابين بهذا الوباء العالمي.

وقال إن «عدداً من الأطباء المتخصصين في هيئة الصحة بدبي، ومن مختلف التخصصات الطبية، وضعوا بروتوكول العلاج باستخدام بلازما الدم، وفقاً للمعايير العالمية والأصول الطبية والمهنية المعمول بها دولياً، كما تم تحديد شروط التبرع بهذا النوع من البلازما، وتحديد المرضى الذين سيتلقون هذا النوع من العلاج». وأوضح أن «صحة دبي» استندت في هذه الخطوة إلى النتائج العلمية والطبية، التي أكدت احتواء بلازما الدم لدى المتعافين من فيروس كورونا لعدد كبير من الأجسام المناعية التي تسهم في دعم وتعزيز القوة المناعية للمريض الذي يعاني مضاعفات الإصابة بفيروس كوفيد-19.

وأشار إلى الدلائل العلمية والتوصيات الصادرة في هذا الشأن عن هيئة الغذاء والدواء الأميركية، التي تدفع بأن استخدام بلازما الدم في العلاج أسهم في تعجيل شفاء المرضى، وساعد كثيراً في انخفاض عدد الأيام التي يقضيها المرضى في المستشفيات. تأتي هذه الخطوة ضمن الجهود الكبيرة التي تبذلها الهيئة على المستويين الوقائي والعلاجي، حيث تعمل الكوادر الطبية في الهيئة بكل ما لديها من خبرات وإمكانات لتوفير مناخ الاستشفاء الأفضل والرعاية الطبية المتكاملة، التي تكفل الحد من أية آثار جانبية محتملة لدى مرضى «كورونا»، إلى جانب تسريع عملية الشفاء، وإعادة المصابين إلى حياتهم الطبيعية.

«البلازما» أثبتت الكفاءة في علاج مرضى الحالات الحرجة.