19 حالة شفاء و283 إصابة جديدة بـ «كورونا» وحالة وفاة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، عن رصدها 283 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد-19) تم التعرف إليها، من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 2359 حالة، وتعود الحالات الجديدة إلى جنسيات مختلفة، جميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وأشارت الوزارة إلى أن زيادة عدد الإصابات جاءت نتيجة تكثيف إجراءات التقصي والفحص، وتوسيع نطاق الفحوص على جميع المواطنين والمقيمين، كذلك تعود إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدي، وإجراءات الحجر الصحي.

‏كما أعلنت الوزارة عن حالة وفاة لمصاب من جنسية آسيوية يعاني أمراضاً مزمنة، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 12.

وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفى، وتمنياتها بالشفاء لجميع المصابين، مهيبة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.

كما أعلنت الوزارة شفاء 19 حالة جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة، منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 186.