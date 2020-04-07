10 إجراءات تقييك من كورونا أثناء التسوق

المصدر: وجيه السباعي – دبي

حددت هيئة الصحة في دبي 10 إجراءات احترازية للوقاية من فيروس كورونا، أثناء التسوق، مشددة على عدم الخروج من المنزل إلا لشراء المستلزمات الأساسية، ومراعاة جميع الإجراءات الوقائية المتبعة للخروج الآمن من المنزل.

وأوضحت رئيس قسم التثقيف والتعزيز الصحي بهيئة الصحة بدبي الدكتورة هند العوضي لـ«الإمارات اليوم» أن هناك 10 تدابير احترازية يجب اتباعها لضمان تسوق آمن من الإصابة بفيروس تتمثل في «اختيار التوقيت الصحيح للتسوق وتجنب أوقات الذروة والازدحام، عدم دخول المتجر إذا كان مزدحماً، ضرورة تعقيم عربة التسوق، والسلال المستخدمة واليد باستمرار، والمحافظة على التباعد الجسدي في أي مكان لمسافة مترين بينك وبين العملاء الآخرين والموظفين والمحاسبين في نهاية عملية الشراء».

وطالبت العوضي أيضاَ بضرورة التحلى بالصبر والبقاء ضمن الدور للوصول إلى البضائع في الثلاجات والمجمدات ومنصات الخضروات والأرفف، وعلى كل فرد أن يتسوق بمفرده للتقليل من عدد الأشخاص داخل المتجر، وبالتالي تحقيق التباعد الجسدي المطلوب، وتجنب هستيريا الشراء، وعلى كل فرد شراء الضروريات والاحتياجات الأساسية فقط.

وتابعت: «من الضروري استخدام خدمات التوصيل الإلكتروني حيثما أمكن، وتجنب التداول بالأوراق النقدية والاستعاضة عنها بالبطاقة الائتمانية مع تعقيمها ويديك بعد الدفع، وعند إتمام الشراء والوصول للمنزل من الضروري إخراج المشتريات من الأكياس، والتخلص منها، وتعقيم جميع المشتريات ثم غسل اليد جيداً».