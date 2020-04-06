"كورونا" أشد خطراً على هذه الفئات

المصدر: وجيه السباعي – دبي :

حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عدة فئات عالية المخاطر عند التعرض للإصابة بفيروس كوفيد19، وكذلك هم الفئات الأكثر عرضه للإصابة بالفيروس.

وأوضحت الوزارة في دليل التوجيهات الإرشادية لإدارة وعلاج حالات كوفيد19، إن هذه الفئات هي، من هم أكبر من 60 عاماً، والمدخنين، ومرضى القلب والأوعية الدموية، ومرضى السكري، ومرضى ارتفاع ضغط الدم، ومرضى نقص أو كبت المناعة مثل (فيروس نقص المناعة البشرية أو ما يعرف بالإيدز، والعلاج بالستيرويد طويل الأمد، وحالات ما بعد زراعة الأعضاء، ومن يتعاطون العلاج الكيميائي، والعلاج المناعي)، وشملت قائمة المعرضين لمخاطر عالية نتيجة الفيروس، أصحاب الامراض الرئوية المزمنة مثل (الربو غير المنضبط، ومرض الانسداد الرئوي المزمن، وتوسع القصبات)، بالإضافة إلى أصحاب الأمراض المزمنة الأخرى مثل أمراض الكلى المزمنة، وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة، والخلايا المنجلية وغيرها.

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