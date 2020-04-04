240 إصابة جديدة بـ«كورونا» وحالة وفاة.. وشفاء 12 شخصاً

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، عن رصدها 240 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تم التعرف إليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 1264 حالة.

وتعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة، وجميعها مستقرة، وتخضع للرعاية الصحية اللازمة، وأرجعت الوزارة زيادة عدد الإصابات إلى عدم التزام المصابين بالإجراءات الوقائية والاحترازية والتباعد الجسدي وإجراءات الحجر الصحي، إضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج. وأعلنت الوزارة شفاء 12 حالة جديدة وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليبلغ مجموع حالات الشفاء 108.

كما أعلنت تسجيل حالة وفاة لمصاب آسيوي عمره 51 عاماً، يعاني مرضاً مزمناً وفشلاً كلوياً، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة تسع وفيات. وأهابت الوزارة بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية، والتقيد بالتعليمات، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، ضماناً لصحة وسلامة الجميع.