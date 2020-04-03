210 إصابات جديدة بـ «كورونا».. وشفاء 35

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع رصد 210 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تمت معرفتها من خلال فحص المخالطين لإصابات أُعلن عنها مسبقاً، ولم يلتزموا بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 1024 حالة.

وتعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة، وجميعها مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

كما أعلنت الوزارة شفاء 35 حالة جديدة لمصابين بالفيروس، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع المتعافين 96 شخصاً.