مواطنون ومقيمون يتطوعون لدعم سكان بمنطقة نايف بدبي

المصدر: وجيه السباعي – دبي

شهدت منطقة نايف في دبي حملة تطوعية، نظمها مواطنون ومقيمون، لتوزيع الوجبات الغذائية على السكان، وذلك ضمن مبادرتي #مدينتك_تندايك و#يوم_لدبي.

وخضع المتطوعون لتدريبات مكثفة للقيام بالمهام الموكلة إليهم، معبرين عن سعادتهم بخدمة دولة الإمارات التي قدمت لهم الكثير، وأكدوا على ضرورة التلاحم واتباع التعليمات الصادرة من الجهات المختصة بالدولة.

وقال المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات ضرار بالهول الفلاسي، أن الحملة التي شهدتها منطقة نايف، أثبتت للجميع أن دولة الإمارات دولة الخير، دولة الإنسانية.

وأضاف نفتخر بالمتطوعين من المواطنين والمقيمين، لمساعدتهم إخوانهم في منطقة نايف في هذه الظروف الاستثنائية .

من جهته، قال مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، اللواء عبدالله الغيثي أن الدولة تقدم خدمات الدعم الصحي، والمواد الغذائية لسكان المنطقة، لضمان استقرارهم، والتزامهم بمنازلهم، حتى ينعم الجميع بصحة وسلامة.