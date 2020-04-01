53 إصابة جديدة بفيروس كورونا وحالة وفاة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع أمس، رصد 53 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تم التعرف إليها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً، ولم يلتزموا بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها بالمرض 664 حالة.

وتعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة شملت شخصاً من كل من: الجزائر، لبنان، باكستان، إيران، الكويت، سويسرا، تركيا، الفلبين، إيطاليا، فرنسا، أميركا، وشخصين من: مصر، نيبال، وثلاثة أشخاص من بريطانيا، وأربعة أشخاص من الإمارات، و31 شخصاً من الهند، وجميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل حالة وفاة لمصاب من الجنسية الآسيوية يبلغ من العمر 67 عاماً، وتزامنت إصابته بالفيروس مع معاناته من عدد من الأمراض المزمنة ذات العلاقة بالقلب وضغط الدم والسكري، ما عرضه لمضاعفات أدت إلى الوفاة، وبذلك يكون إجمالي عدد الوفيات في الدولة ستة أشخاص.

وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفين، وتمنياتها بالشفاء لجميع المصابين، مهيبةً بأفراد المجتمع التعاون مع الجهات الصحية والتقيد بالتعليمات والالتزام بالتباعد الجسدي ضماناً لصحة وسلامة الجميع.