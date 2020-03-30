102 إصابة بـ«كورونا» في الدولة.. وتسجيل حالة وفاة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، عن رصدها 102 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، تمت معرفتها من خلال فحص المخالطين لإصابات أعلن عنها مسبقاً، ولم تلتزم بالإجراءات الوقائية والتباعد الجسدي، بالإضافة إلى حالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 570 حالة.

وتعود الحالات الجديدة لجنسيات مختلفة، شملت شخصاً من كل من نيوزيلندا، سلوفاكيا، المغرب، اليونان، الصين، فرنسا، ألمانيا، الجزائر، العراق، كولومبيا، فنزويلا، بولندا، وشخصين من البرازيل، السويد، أستراليا، إثيوبيا، كندا، لبنان، السودان، السعودية والبرتغال، وثلاث حالات من إيطاليا وإيرلندا، وستة أشخاص من مصر، وسبعة أشخاص من الإمارات والفلبين، و16 شخصاً من بريطانيا، و30 شخصاً من الهند، حيث إن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

كما أعلنت الوزارة عن حالة وفاة بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، لسيدة عربية تبلغ من العمر 47 عاماً، تعود إلى إصابتها بأمراض مزمنة عدة، ما عرّضها إلى مضاعفات أدت إلى الوفاة. وأعربت الوزارة عن أسفها وخالص تعازيها ومواساتها لذوي المتوفاة، وتمنياتها بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

كما أعلنت الوزارة عن شفاء ثلاث حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، وتعافيها التام من أعراض المرض، بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وأوضحت الوزارة أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لشخص من الفلبين وشخصين من الهند، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 58.

كما أعلنت الوزارة إجراءها أكثر من 220 ألف فحص مخبري في الدولة، للكشف عن المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، بالتعاون مع مختلف الجهات الصحية في الدولة، وفي إطار الجهود الحكومية للحفاظ على صحة المواطنين والمقيمين والزوار في الدولة وسلامتهم، والحد من انتشار الفيروس. وتؤكد الأرقام الأخيرة كفاءة وقدرات النظام الصحي في الدولة، وجاهزيته للتعامل مع فيروس كورونا المستجد.

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حالات لمصابي «كورونا» تعافوا من أعراض المرض.