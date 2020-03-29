860 فحصاً للعائدين من الصين تؤكد خلوهم من «كورونا»

المصدر: أبوظبي - وام

أكد رئيس قسم برامج الأمراض المُعدية في مركز أبوظبي للصحة العامة المتحدث الرسمي لمدينة الإمارات الإنسانية، الدكتور فيصل مصلح الأحبابي، أن جميع الفحوص المخبرية التي أجريت على رعايا الدول الشقيقة والصديقة الذين تم إجلاؤهم من مقاطعة هوباي الصينية، وتستضيفهم حالياً «مدينة الإمارات الإنسانية» في أبوظبي، جميعها سلبية وتؤكد خلوهم من فيروس «كورونا».

وقال إنه تم إجراء أربعة فحوص مخبرية لضيوف الإمارات، وعددهم 215 شخصاً، خلال فترة الحجر الصحي المقدرة بـ14 يوماً، وجاءت نتائجها سلبية.

وأضاف أنه تم إجراء 860 فحصاً مخبرياً لضيوف الإمارات المقيمين في مدينتها الإنسانية، على أربع مراحل، إضافة إلى 153 فحصاً للكادر الطبي والعاملين في المدينة على ثلاث مراحل، بإجمالي 1013 فحصاً أكدت جميعها سلامتهم.

وأشار إلى أن الكوادر الطبية في المدينة، وعددهم 16 كادراً طبياً، قامت بجهود كبيرة جسدت نموذجاً رائداً في العمل الوطني الإنساني، يؤكد رسوخ قيم العطاء ومد يد العون والمساعدة في نفوس أبناء الإمارات وطن الإنسانية. وقال إن الكادر الطبي من الأطباء والممرضين جميعهم مختصون بالتعامل مع الأمراض المُعدية، لتقديم الخدمات الطبية لضيوف الإمارات على مدار الساعة.