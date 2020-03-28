«الصحة»: شفاء 3 من «كورونا» وتسجيل 72 حالة مصابة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت «وزارة الصحة ووقاية المجتمع»، أمس، عن شفاء ثلاث حالات جديدة لمصابين بفيروس «كورونا» وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى.

وأوضحت الوزارة في بيان لها أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود إلى جنسيات مختلفة، وشملت: شخصاً من باكستان وشخصين من بنغلاديش، وبذلك يبلغ مجموع حالات الشفاء 55 حالة.

كما أعلنت عن تسجيل 72 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المعروف باسم (كوفيد-19) تم رصدها، من خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر، وتعود إلى جنسيات مختلفة شملت: شخصاً من سريلانكا، الأردن، فلسطين، سورية، إيران، جزر القمر، الصين، السعودية، فيرغيزستان، البوسنة، صربيا، اليونان، أوروغواي، رومانيا، السويد، جنوب إفريقيا، العراق واليمن، وشخصين من النيبال وإثيوبيا، وأربعة من الإمارات، وخمسة من كل من بريطانيا، باكستان ولبنان، وثمانية من بنغلاديش، و23 حالة من الهند، وجميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة.

وتم التعرف إلى الحالات، من خلال فحص المخالطين القادمين من خارج الدولة لإصابات أعلن عنها مسبقاً، وكانوا جميعهم في الحجر الصحي، وبعض الحالات مرتبطة بالسفر إلى الخارج، وبذلك يبلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 405 حالات.