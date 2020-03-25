الإمارات تعلن عن 85 إصابة جديدة بـ"كورونا" وتسجيل 7حالات شفاء

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، رصد وتسجيل 85 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد19" من بينهم 7 مواطنين خلال الإبلاغ المبكر والتقصي النشط والمستمر تعود لجنسيات مختلفة، وشفاء 7 حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، ليبلغ عدد حالات الشفاء حتى الان 52 حالة، فيما بلغ عدد الحالات التي تم تشخيصها 333حالة حتى الآن، جاء ذلك خلال الإحاطة الدورية الخامسة، لحومة الإمارات للتعريف بآخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وتفصيلاً، عقدت الوزارة الإحاطة الإعلامية إلكترونيا من دون حضور وسائل الإعلام حرصا على اتباع الإجراءات الوقاية وتجنب التجمعات، وحفاظا في الوقت نفسه على سلامة وصحة المجتمع، وأوضحت المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في دولة الإمارات الدكتورة فريدة الحوسني، خلال الإحاطة عن مستجدات الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من فيروس كورونا المستجد

وشددت الحوسني، على أن دولة الإمارات العربية المتحدة، تمتلك نظاما قوياً للتقصي الوبائي وإجراءات الاستجابة والمكافحة الفورية، مما يساهم في الحفاظ على الأمن الصحي وضمان سلامة المجتمع، واحتواء أية وباء والسيطرة عليه وفقا لأفضل الممارسات العالمية، مشيرة إلى تحديث الاجراءات الوقائية في الدولة بشكل مستمر وسريع طبقاً للمستجدات، حيث يتم التنسيق مع كافة الجهات المحلية والاتحادية لتطبيق أية احترازات جديدة، حيث اتخذت وزارة الصحة والجهات ذات الاختصاص، جملة من الاجراءات الاحترازية الوقائية التي تم الإعلان عنها على المستوى الوطني خلال الفترة الماضية، والتي تهدف في مجملها إلى المحافظة على سلامة الموطنين والمقيمين، ووقاية المجتمع.