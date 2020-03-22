«نيابة أبوظبي»: فيديو نفخ عامل في كيس طعام ليس في الإمارات

المصدر: عمرو بيومي - أبوظبي

أكدت النيابة العامة في أبوظبي أنها تعقبت أحد الفيديوهات المتداولة أخيراً، والذي يظهر فيه عامل مطعم ينفخ في كيس ثم يضع فيه الطعام، تبين أنه مصوَّر في إحدى الدولة الآسيوية، وليس في دولة الإمارات.

وطالبت الجمهور بالتعامل بحذر مع أية معلومات أو صور أو فيديوهات تنشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأزمة العالمية الناجمة عن تفشي فيروس كورونا «كوفيد-19»، وأن يتم أخذ المعلومات من الجهات المختصة فقط.

وناشدت نيابة أبوظبي أفراد المجتمع بالتعامل بمسؤولية مع كل ما يمكن أن يمس الأمن المجتمعي، مؤكدةً أنها ستتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من يتداول أو يعيد نشر أي مقطع فيديو أو تسجيل صوتي أو معلومات خاطئة يمكن أن تتسبب في إثارة الفزع داخل المجتمع.