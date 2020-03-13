ارتفاع حالات الشفاء من كورونا في الدولة إلى 20

المصدر: أبوظبي - وام

ارتفعت حالات الشفاء بين المصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) في الدولة إلى 20 حالة، بعدما أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، أمس، عن شفاء ثلاث حالات جديدة لمصابين بفيروس كورونا وتعافيهم تماماً من أعراض المرض، بعد تلقيهم الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولهم المستشفى.

وأوضحت الوزارة في بيان أمس، أن الحالات التي تماثلت للشفاء تعود لجنسيات مختلفة، شملت شخصاً من كل من: بنغلاديش والصين وإيطاليا، وبذلك يكون عدد الحالات التي تماثلت للشفاء في الدولة 20 حالة حتى الآن.

وأكدت الوزارة أن تعامل دولة الإمارات مع هذه الحالات حتى شفائها يعكس قوة النظام الصحي في الدولة، وذلك بفضل الدعم الذي توليه قيادة الدولة لهذا القطاع، والحرص على توفير أرقى مستويات الرعاية الصحية سواء للمواطنين أو المقيمين أو زوار الدولة، مشيرة إلى أن التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد يتم وفق أعلى المعايير الصحية المعمول بها، حيث يتم وضعهم تحت الملاحظة والرعاية الطبية التي تتوافق ومعايير منظمة الصحة العالمية للمصابين بأعراض هذا الفيروس، ومتابعة حالتهم عن كثب حتى تعافيهم التام من المرض.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل 11 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، تم كشفها من خلال الإجراءات الاحترازية والوقائية، وجميع الحالات كانت قيد الحجر الصحي، ومرتبطة بالسفر إلى الخارج، وبذلك يبلغ عدد الحالات 85 حالة.

وتعود الإصابات لجنسيات مختلفة شملت شخصين من الجنسية الإيطالية والفلبينية، وشخص من الجبل الأسود، وكندا، وألمانيا، وباكستان، والإمارات، وروسيا، وبريطانيا.

وأوضحت الوزارة أن جميع الحالات مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة. وأكدت على التعاون مع الجهات المعنية في الدولة لرصد ومتابعة الفيروس والتعامل معه وفق أعلى المعايير الطبية لحماية المجتمع بإجراءات احترازية، منها إجراءات الكشف الحراري والفحوص في منافذ الدولة، وعزل المصابين، وحجر من يشتبه به.