استشارات مجانية حول «كورونا» على مدار الساعة في دبي

المصدر: وجيه السباعي - دبي

أفادت هيئة الصحة في دبي بأنها بدأت توفر الاستشارات المجانية للمواطنين والمقيمين حول فيروس كورونا المستجد، على مدار الساعة، وطوال أيام الأسبوع، بحيث يتمكن أي فرد من حجز موعد مع الطبيب، خلال 30 دقيقة كحد أقصى، والحصول على الاستشارة الطبية اللازمة.

وتواصلت «الإمارات اليوم» مع الرقم المجاني، الذي حددته الهيئة للحصول على الخدمة (800342)، وأكد موظف الهيئة أنه يتم تحديد موعد للتواصل مع الطبيب، للحصول على الاستشارات الطبية، خلال 30 دقيقة كحد أقصى، وذلك للحالات غير الطارئة.

وكانت هيئة الصحة في دبي أطلقت، نهاية العام الماضي، مشروع «طبيب لكل مواطن»، الذي يوفر خدمة التواصل المباشر بالصوت والصورة بين المتعاملين والأطباء بأحدث الوسائل الذكية، من خلال مركز يعمل عن بُعْد، وعلى مدار الساعة، يتولى إدارة مجموعة الخدمات، من بينها تقديم الاستشارات الطبية من خلال مجموعة من الكفاءات الطبية المحترفة والمدربة.

وأكدت أن مشروع «طبيب لكل مواطن» يعد أحد أهم المشروعات المتكاملة، التي تحظى برعاية حكومية مباشرة، إلى جانب استناده لأحدث التقنيات الذكية، وتفرده بنوعية وكفاءة الأطباء القائمين على التنفيذ، الذين يمثلون القطاعين الحكومي والخاص.

وأوضحت الهيئة أنها عملت على توظيف جميع التقنيات والوسائل الذكية، في المجالات الوقائية والتشخيصية والعلاجية، وكذلك في إدارة البيانات والمعلومات والتقارير الطبية، وفق أعلى درجات الدقة والخصوصية، الأمر الذي يخدم الهدف بشكل مباشر.

تعامل سريع

أكدت هيئة الصحة في دبي أن الخدمات الخاصة بمشروع «طبيب لكل مواطن»، التي وفرتها، لا تشتمل على الحالات الطبية الطارئة أو الفحص السريري.

وأوضحت أن الخدمة تقدم استشارات طبية على مدار الساعة، تستند في الأساس إلى الملف الطبي الموحد (سلامة)، الذي يتضمن التاريخ الصحي لكل حالة مرضية، الأمر الذي يسهل على الطبيب التعامل السريع والمتقن مع كل حالة، في إطار من الخصوصية والثقة التامة.