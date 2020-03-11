«صحة دبي» توفر استشارات مجانية حول "كورونا" على مدار الساعة

المصدر: وجيه السباعي – دبي

أفادت هيئة الصحة في دبي، بأنها بدأت في توفير الاستشارات المجانية للمواطنين والمقيمين حول فيروس كورونا المستجد، على مدارالساعة، وطوال أيام الأسبوع، بحيث يتمكن أي فرد من حجز موعد مع الطبيب خلال 30 دقيقة كحد أقصى، والحصول على الاستشارةاللازمة.

وتواصلت «الإمارات اليوم» بالرقم المجاني الذي حددته الهيئة للحصول على الخدمة، «800342»، وأكد موظف الهيئة أنه يتم تحديد موعد للتواصل مع الطبيب، للحصول على الاستشارات الطبية، خلال 30 دقيقة كحد أقصى، وذلك للحالات غير الطارئة.

وكانت هيئة الصحة في دبي قد أطلقت نهاية العام الماضي مشروع «طبيب لكل مواطن»، الذي يوفر خدمة التواصل المباشر بالصوتوالصورة بين المتعاملين والأطباء بأحدث الوسائل الذكية، من خلال مركز يعمل عن بعد وعلى مدار الساعة، يتولى إدارة مجموعة الخدمات، منبينها تقديم الاستشارات الطبية من خلال مجموعة من الكفاءات الطبية المحترفة والمدربة.